İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümünde, halkın demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılında İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali giden yolcu katında, Türk milletinin demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye, yerli ve yabancı birçok yolcu ilgi gösterirken, Jandarma personeli de misafirlere fotoğraflar hakkında bilgiler verdi. Son olarak, sergi yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL