İstanbul Havalimanı\'nda Bayram Hareketliliği

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, bayrama günler kala mega kentten ayrılmaya başladı. Tatil beldelerine ve memleketlerine gitmek için hava ulaşımını tercih edenler ise, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği arttırdı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün boyu devam etti. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında kuyruk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. - İSTANBUL