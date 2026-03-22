İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu

22.03.2026 17:47
Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı, umre uçuşları da etkili oldu.

Bayram tatilinde İstanbul'a yakınlarını görmeye gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilini tamamlayan vatandaş ve turistler, gidiş-dönüş yolculuğuna geçiş yaptı. Bayramın yanı sıra, umre uçuşları dolayısıyla da zaman zaman havalimanında insan kalabalığı görüldü.

Havalimanına yakınlarını umreye uğurlamak için geldiğini belirten vatandaşlardan Gökhan Dağ, "Bayağı yoğunluk var havalimanında. Umre yolcularımızı gönderdik. Umreye gitmeyi Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Bir diğer yolcu Barış Bozkurt, kendisi adına bayramın güzel geçtiğini söyleyerek, "Bayramın ardından biz de mecburen öğrenci olduğumuz için İstanbul'a geri döndük. İstanbul'da okuyorum. Önümüzde bir sınav heyecanı, sınav stresi var. Onlarla uğraşacağız şimdi. Yani her güzel şeyin bir sonu var. Eski bayramlar gibi olmasa da yine aile büyüklerimizi gezdik. Güzel bir bayramdı" dedi.

Bayram tatilini Muğla'nın Dalaman ilçesinde geçirdiğini kaydeden Selçuk Çelik ise, "Bayram dönüşü için İstanbul'a geldik. Dalaman'daydık. İstanbul'a geldik ama bayağı bir soğukla geldik. Herkese iyi bayramlar" şeklinde konuştu.

Marmaris'ten geldiğini söyleyen Ceylin Birol, "Ailemle güzel bir bayram geçirdim. Şimdi okullar açılıyor, tekrardan geri döndüm" dedi.

"Bayramlar bizim kültürümüzün çok önemli bir parçası"

Bayramı memleketi Van'da geçirdiğini, bayramların dostlukları pekiştiren çok önemli bir kültürel değer olduğunu belirten Ali İhsan Oskay, "Bir bayram dönüşü daha geldik İstanbul'a. Ailemizle beraber bir bayram geçirdik. Bayramlar, bizim kültürümüzün çok önemli bir parçası. Bunu çok önemsiyoruz. Bayramlar, hem ülkemizin hem milletimizin kültürü adına aile sıcaklığımızı, dostluklarımızı pekiştiren çok önemli bir kültürel değer. Bence herkesin elinden geldiğince bu günleri daha çok Marmaris, Bodrum tatilleri değil de kendi ailemizle, dostlarımızla ve akrabalarımızla geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bu değerleri yitirdiğimiz zaman hem kendi sıcaklığımızı kaybediyoruz hem de başka kültürlerin etkisi altına giriyoruz. Çok güzeldi aslında. Kardeşlerimizi, annemizi, babamızı en azından böyle tatillerde görmek çok güzel oluyor. Bayram için Van'daydım. Ailemle beraber Van'da geçirdik bayramı. Gürpınar'ın bir köyündeydik. Çok güzeldi, çok sıcaktı. İnşallah diğer bayramlarda böyle sıcak geçer" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nı umrede geçirdiğini belirten Yaşar Erdoğan, "Bu bayramda Allah nasip etti, Ramazan umresi yaptık ve Mekke'deydik. Elhamdülillah umremizi tamamladık ve ülkemize geldik. İlk önce İstanbul'a indik ve inşallah buradan da Hatay Dörtyol'a gideceğiz" diye konuştu.

Yaşar Erdoğan ile birlikte umreden dönen yolculardan Mustafa Taş ise, "Biz umreye gittik. 38 gün kaldık. Allah herkese nasip etsin inşallah. Şimdi dönüyoruz, evimize gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

