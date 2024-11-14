İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Göçmen Yakalandı

Lübnan uyruklu 6 kişi, kargo tırında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Soruşturma sürüyor.

14.11.2024 12:02
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İstanbul Havalimanı kargo terminalinde uçak malzemelerinin bulunduğu tırın dorsesinde yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isteyen Lübnan uyruklu 6 kişi yakalandı. Lübnanlı ailenin ifadesinde savaştan Türkiye'ye kaçtıklarını buradan da Norveç'e gitmek için yabancı uyruklu biriyle para karşılığı anlaştıklarını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde meydana gelen olayda, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan çıkış yapan ve uçak malzemesi taşıyan tır, İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı. Tırın şoförü iddialara göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yakın bir yerde dinlenme tesisine girdi. Burada Lübnan uyruklu 6 kişilik bir aile yabancı uyruklu uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tırın dorsesine bindirildi. Tır şoförü malzemelerin kargo uçağına yüklenmesi için İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne giriş yaptı. Burada yapılan kontrollerde dorsede Lübnanlı aile yakalandı. Yakalanan göçmenler Göç İl İdaresine teslim edilirken, şoför gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Lübnanlı aileyi dolandıran yabancı uyruklu insan kaçakçısını her yerde arıyor.

Yakalanan Lübnanlı aile İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailenin buradaki ifadesinde yabancı uyruklu biriyle Norveç'e gitmek için para karşılığı anlaştıklarını söyledi. Yabancı uyruklu tarafından bir dinlenme tesisine getirildiklerini ifade eden ailenin, 'Bize bu tırın gümrükten geçtiğini daha gümrüğe girmeyeceğini söyledi. Bizi tıra bindirdi" dediği öğrenildi. Lübnanlı aile Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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