İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara dualarla uğurlanırken gözyaşlarını tutamadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için İstanbul Havalimanı'ndan uğurlama programı düzenlendi. Hacı adaylarına İstanbul Havalimanı işletmesi İGA tarafından gül dağıtıldı. İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 286 hacı adayının yanı sıra, hacı adaylarının yakınları ile vatandaşlar katıldı.

35 gün hastanede yattım

10 yıl önce hacca gitmek için yazıldığını söyleyen Ayfer Gül, "1 yıl önce Covid-19 nedeniyle 35 gün entübe oldum. Ondan sonra nefes borumdan ameliyat oldum. Çok sıkıntılı süreçler geçirdim. 3 gün önce de kızım nişanlandı. Rabbim 3 gün arayla bu mutluluğu nasip etti. Rabbim inşallah layıkıyla hac vazifemizi yerine getirmeyi nasip etsin. 10 yıl önce yazılmıştım. Pandemi nedeniyle ertelendi. Bu arada Covid-19 oldum, 35 gün hastanede yattım. Entübe oldum" dedi.

13 yıldır bekliyordum

Eşi Recep Beyazıt ile birlikte hacca giden Sündüz Beyazıt, "Allah'ım herkese nasip etsin, böyle hacca gitmeyi 13 yıldır bekliyordum. Çok duygusalız, Allah'ım oralara kavuşmayı nasip etsin herkese inşallah. Tüm Müslüman ümmeti için dua edeceğiz orada. Çocuklar için de edeceğiz. Hem mutluyum hem de çocuklarımdan ayrıldığım için üzgünüm. Çocuklarım için, bütün ümmeti Muhammed için duacıyım inşallah. Allah'ım gitmeye nasip etsin" dedi.

Orada Cumhurbaşkanımıza dua edeceğim

Pandemiden önce hacca gitmeye hak kazanan ancak iki yıl beklemek zorunda kaldığını anlatan Kudret Çobanoğlu ise, "14 senedir bekliyorum. 12'inci senemde çıkmıştı ama maalesef pandemi gelince gidemedik. Yani yaşanır anlatılmaz diyeyim. Orada vatanım için, askerlerim için, Cumhurbaşkanım için, millet için, bütün Müslümanlar için, herkes için dua edeceğim inşallah. Allah sağlık sıhhat versin, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bayrağımızı indirtmesin. Ağlamamak için zor duruyorum. Çok mutluyum, Allah her isteyene nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarını güllerle uğurlarken, 286 hacı adayı ve Diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gitmek için yola çıktı. - İSTANBUL