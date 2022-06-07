İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

07.06.2022 10:15
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara dualarla uğurlanırken gözyaşlarını tutamadı.

Hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara dualarla uğurlanırken gözyaşlarını tutamadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için İstanbul Havalimanı'ndan uğurlama programı düzenlendi. Hacı adaylarına İstanbul Havalimanı işletmesi İGA tarafından gül dağıtıldı. İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 286 hacı adayının yanı sıra, hacı adaylarının yakınları ile vatandaşlar katıldı.

35 gün hastanede yattım

10 yıl önce hacca gitmek için yazıldığını söyleyen Ayfer Gül, "1 yıl önce Covid-19 nedeniyle 35 gün entübe oldum. Ondan sonra nefes borumdan ameliyat oldum. Çok sıkıntılı süreçler geçirdim. 3 gün önce de kızım nişanlandı. Rabbim 3 gün arayla bu mutluluğu nasip etti. Rabbim inşallah layıkıyla hac vazifemizi yerine getirmeyi nasip etsin. 10 yıl önce yazılmıştım. Pandemi nedeniyle ertelendi. Bu arada Covid-19 oldum, 35 gün hastanede yattım. Entübe oldum" dedi.

13 yıldır bekliyordum

Eşi Recep Beyazıt ile birlikte hacca giden Sündüz Beyazıt, "Allah'ım herkese nasip etsin, böyle hacca gitmeyi 13 yıldır bekliyordum. Çok duygusalız, Allah'ım oralara kavuşmayı nasip etsin herkese inşallah. Tüm Müslüman ümmeti için dua edeceğiz orada. Çocuklar için de edeceğiz. Hem mutluyum hem de çocuklarımdan ayrıldığım için üzgünüm. Çocuklarım için, bütün ümmeti Muhammed için duacıyım inşallah. Allah'ım gitmeye nasip etsin" dedi.

Orada Cumhurbaşkanımıza dua edeceğim

Pandemiden önce hacca gitmeye hak kazanan ancak iki yıl beklemek zorunda kaldığını anlatan Kudret Çobanoğlu ise, "14 senedir bekliyorum. 12'inci senemde çıkmıştı ama maalesef pandemi gelince gidemedik. Yani yaşanır anlatılmaz diyeyim. Orada vatanım için, askerlerim için, Cumhurbaşkanım için, millet için, bütün Müslümanlar için, herkes için dua edeceğim inşallah. Allah sağlık sıhhat versin, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bayrağımızı indirtmesin. Ağlamamak için zor duruyorum. Çok mutluyum, Allah her isteyene nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarını güllerle uğurlarken, 286 hacı adayı ve Diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gitmek için yola çıktı. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

YORUMLAR
500
Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İGA, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Sosyal medya röportajında çirkin sözler! Rus turiste mikrofon uzatıp sordu: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?
10:08 Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı!
10:01 Fenerbahçe yönetimi, yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin aday olması durumunda TFF seçimini protesto edecek
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
09:19 Şaşırtan anket sonuçları! Sevilla taraftarının favorisi Marcao
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement