İstanbul Havalimanı, Tüm Zamanların En Yüksek Yolcu Sayısına Ulaştı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Tüm Zamanların En Yüksek Yolcu Sayısına Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 30 Haziran tarihinde tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli aktarma merkezi olduğunu vurgulayarak, artan başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

01.07.2024 11:32
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 30 Haziran tarihinde tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini ve tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 uçak trafiği olmak üzere toplamda bin 592 uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, son olarak geçtiğimiz yıl 2 Temmuz 2023 tarihinde 265 bin 961 yolcunun İstanbul Havalimanı'nı kullandığını hatırlatarak, bu tarihten beri ulaşılan en yüksek yolcu sayısının 30 Haziran tarihinde 268 bin 275 yolcu olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda dünyanın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı, Tüm Zamanların En Yüksek Yolcu Sayısına Ulaştı - Son Dakika

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