İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL