İstanbul Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Kitap Fuarı Açıldı

İstanbul Kitap Fuarı Açıldı
22.06.2026 17:17
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İstanbul Valiliği'nin düzenlediği fuar, kitap okuma kültürünü artırmayı hedefliyor.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi çerçevesince düzenlenen İstanbul Valiliği Beylikdüzü-Esenyurt Kitap Fuarı, ziyaretçilere açtı. Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül kitabın önemine vurgu yaparak, bu alandaki çalışmaların süreceğini belirtti.

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşların kitaba erişimini artırmak amacıyla İstanbul'un 39 ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen fuarın açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından gerçekleştirildi. 120'den fazla yayınevinin yer aldığı fuarda, 20'den fazla yazar ve söyleşi programı kitapseverlerle buluşacak. Günlük 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırlama kapasitesine sahip olan fuar, öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın kitaplarla buluşmasına imkan sağlayacak. Açılış programında konuşan Vali Gül, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesiyle sadece öğrencilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin kitapla daha fazla buluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Beylikdüzü Meydanı'nda kurulan fuar alanında farklı kategorilerde binlerce eser okuyucularla buluşurken, yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler de ziyaretçilere sunulacak. Kitapseverler, fuarı belirlenen tarihler boyunca ziyaret ederek yayınevlerinin stantlarını gezebilecek ve düzenlenecek etkinliklere katılabilecek.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın tüm il valilerine çok net bir talimatı var. Özetle bizlere 'Kendi çocuklarınız için istediğinizi tüm çocuklar için isteyin' dedi. Biz çocuklarımızın spor yapmasını, kitap okumasını, yeteneği varsa bir enstrüman çalmasını, özgüvenli olmasını, karar süreçlerine katılmasını istiyoruz. Bunun içinde öğretmenlerimizle, milli eğitim müdürlüğümüzle, kaymakamlarımızla her okulumuzda okul spor kulüpleri kurduk. 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizle müzik atölyeleri oluşturuyoruz. Son 3 yılda kitap sayılarımızı yüzde yüzün üzerinde arttırarak 6,5 milyondan 13 milyon 800 bine çıkardık. Kitabın olması önemli ama okunması daha da önemli. Bunun içinde öğretmenlerimizin nezaretinde okullarda 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' projemizle İstanbul çapında çalışmalar yapıyoruz. Kimi çalışmaların sonucunda ödül var, kimi çalışmalarda ödev olarak veriyoruz. Günün sonunda şunu görüyoruz; her bir yavrumuz, her bir öğrencimiz büyüklerinden daha fazla kitap okuyor. Daha fazla kütüphaneye gidiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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