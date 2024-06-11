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Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2024 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu" (GSER) yayımlandı. İstanbul, Küresel Yükselen Ekosistemler sıralamasında 13. sırada yer aldı.

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2024 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu" (GSER) London Tech Week'te tanıtıldı. GSER, startup ekosistemleri üzerine dünyanın en kapsamlı ve kontrolü yapılmış veri setine dayanarak hazırlanmakta. 300'den fazla küresel ekosistemdeki 4,5 milyondan fazla startup verisine dayanan rapor dünya genelindeki startup eğilimleri hakkında etkileyici yeni görüşler ve derin bilgiler sağlıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'un dünya ekosistemleri içerisindeki güçlü konumunu sergilemek için Startup Genome ile iş birliği yürütüyor. 2023 GSER'dan üç basamak yükselerek bu yıl "Küresel Yükselen Ekosistemler" sıralamasında 13. sırada yer aldı.

1 Temmuz 2021-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 22 milyar dolarlık Ekosistem Değeri oluşturmuş olup, 1 Temmuz 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönem ile karşılaştırıldığında yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ekosistem değeri, startupların satılarak yapılan çıkışlar ve startup değerlemelerine dayanarak hesaplanan bir ekonomik etki ölçüsüdür.

Teknoloji yeteneklerini işe alma becerisinin ölçüldüğü "Uygun Maliyetli Yetenek İstihdamı" kategorisinde Avrupa'da en iyi 5 Ekosistem arasında yer aldı.

Erken aşama inovatif fikir fonlama ve yatırımcı faaliyetinin ölçüldüğü "Fonlama" kategorisinde en iyi ilk 10 Avrupa ekosistemi içerisinde yer aldı.

Performans faktörlerinin uzun vadeli eğilimleri ile ekosistemdeki yeteneklerin kalıcılığını ölçen "Yetenek & Deneyim" kategorisinde en iyi ilk 25 Avrupa Ekosistemi arasında yer aldı.

Çıkış ve fonlamadan oluşan kümülatif teknoloji startup değerine dayalı olarak bir ekosistemin büyüklüğü ve performansının ölçüldüğü "Performans" kategorisinde Avrupa'da en iyi 30 Ekosistem arasında yer aldı.

Yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği, oyun ve fintek sektörleri; yetenek yoğunluğu, destek kaynakları ve startup faaliyetleri açısından öne çıktı.

Küresel bağlantılar ve teknoloji yatkın genç yetenek havuzunun varlığı startupların İstanbul'u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterilmekte.

İstanbul'un girişimcilik alanındaki artan performansına ilişkin rapora demeç veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Stratejik coğrafi konumu, yatırım dostu ortamı, genç ve dinamik nüfusuyla İstanbul, bir teknoloji girişimi kurmak için gelecek vadeden bir merkez. İstanbul'da kurulan birçok girişim yakın zamanda unicorn statüsüne ulaştı, bu sayı daha da artacak" ifadelerine yer verdi.

Startup Genome Yönetici Ortağı Stephan Kuester, "Girişimci odaklı ekonomik büyümeye odaklanmış bir politika danışmanı ve araştırma kurumu olarak, son iki yılda erken aşama yatırım anlaşmalarını artırmayı başaran bölgedeki tek büyük şehir olan İstanbul'un son başarısını vurgulamaktan heyecan duyuyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı ile iş birliğimizden elde ettiğimiz iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL