İnegöl protokolünden mobilya sektörüne tam destek

29.01.2026 11:14  Güncelleme: 11:17
İstanbul Mobilya Fuarı, İnegöl'ün 170 firmayla en güçlü temsil edildiği etkinliklerden biri oldu. Protokol heyeti, İnegöllü mobilyacıları ziyaret ederek sektörün durumu ve ihracat potansiyelini görüştü.

Dünyanın önde gelen mobilya organizasyonları arasında yer alan İstanbul Mobilya Fuarı devam ederken, İnegöl protokolü de sektörde kentin gururu olan firmaları yalnız bırakmadı.

27 Ocak Salı günü kapılarını açan İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Toplam 600 firmanın katılım sağladığı fuarda, İnegöl yaklaşık 170 firmayla en güçlü şekilde temsil edilen şehirler arasında yer aldı.

Modern ve modüler mobilyalardan lüks tasarımlara, bebek, çocuk ve genç odası mobilyalarından ofis, otel ve dış mekan ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği fuarda, İnegöllü firmalar özgün tasarımları ve kaliteli üretimleriyle dikkat çekti.

Fuarın ikinci gününde; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile AK Partili yöneticiler ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Heyet, her iki fuar alanında da İnegöllü mobilyacıların stantlarını tek tek gezerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde firmaların çalışmaları hakkında bilgi alan protokol üyeleri, sektörün mevcut durumu ve ihracat potansiyeline ilişkin istişarelerde bulundu. İnegöl protokolü, fuara katılan firmalara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında İnegöl mobilya sektörünün hem yurt içi hem de uluslararası pazardaki güçlü konumuna dikkat çekilirken, fuarların sektörün gelişimi, yeni iş birliklerinin kurulması ve ihracatın artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

