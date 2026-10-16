İstanbul Sarıyer Ayazağa\'da sel temizliğine 300 jandarma personeli katıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 jandarma personeli Sarıyer Ayazağa'da yürütülen çalışmalara destek verdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da su baskınlarına neden oldu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede biriken çamur ve selin taşıdığı atıkların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yağıştan etkilenen noktalarda yürütülen temizlik çalışmalarına İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri de katıldı. Yaklaşık 300 kişilik jandarma personeli, selin izlerinin silinmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda görev alarak temizlik faaliyetlerine destek verdi.

Bölgede günlük yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülürken, selden zarar ev ve işyerlerinde biriken çamur ve atıklar temizleniyor.