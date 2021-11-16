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İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde kongre heyecanı - Son Dakika

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde kongre heyecanı

16.11.2021 00:57
İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde kongre heyecanı

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gerçekleşen 2. olağan kongresinde, mevcut başkan Hakan Sulu tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gerçekleşen 2. olağan kongresinde, mevcut başkan Hakan Sulu tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde kongre heyecanı yaşandı. Kongreye Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Hakan Sulu, delege üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oluşturulan divan kurulunun ardından dernek faaliyetlerinin okundu. 117 delegenin olduğu 2. olağan kongrede tek aday olan mevcut Başkan Hakan Sulu oy birliği ile yeniden Başkan seçildi.

Düzenlenen 2. Olağanüstü kongreye katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği sözlere tepki gösterdi. Başkan Aydıner, " Bazı kendini bilmez kişilerin Şehit ailelerimize karşı yaptıkları o hakaretler, maalesef akla ağza alınmayacak küfürlerle bildiğiniz gibi sosyal medyada önümüze çıkan bazı siyasetçiler var. Öncelikle onları uyarmamız lazım. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Biz onlara 'of' dahi söyleyemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Bundan sonra hiçbir siyasi parti temsilcisi kalkıp ta bir şehit ailesinin yakınına kalkıp ta hakarette bulunmaz. Böyle bir şeyi biz lanetliyoruz. Böyle bir şey olmaz" dedi.

Kongrede Başkan Vekili olarak görev alan Kadir Balık, " Ben her zaman şunu söylüyorum. Herkes konuşuyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben icraatı severim. Hakan Sulu Başkanı, Burcu kardeşimi, o hasta halinde hep yalnız bıraktılar. Bugün her yerde açılış olabilir. Her yerde bir şey olabilir ama burada bir ilçenin kongresi olsaydı kavgalar olurdu. Burada vatan sevdalılığı var. Burada bayrak var. Ben o kavgayı burada isterdim. Ama bu saatten sonra yeni yönetim kurulu seçildikten sonra nasıl algılıyorsa algılasınlar. Eğer gelip te ilçede bizden bir şey istediğin noktada o şehit var ya, o devletini, milletini, aslanlar gibi yöneten şehit kardeşlerimiz var ya onun nezdinde bende şehit olurum" şeklinde konuştu.

Kongrede yeniden seçilerek güven tazeleyen İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hakan Sulu, "Bu güzel gününüzü bize ayırdığınız için herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği daha büyük projelere imza atacaktır. İnandığımız yolda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Biz burada şehitlerimiz, gazilerimiz ve yetimlerimiz için neler yapabiliriz onları konuşalım. Bizim derdimiz şehitlerimiz. Şehitlerimizin bıraktıkları emanetlerdir. Bizim siyasi ile hiçbir şekilde yakından uzaktan ilgimiz ve bağımız da yoktur. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Seçim sonucunda yapılan görev dağılımı yapılırken, yeni liste şu şekilde oluştu:

"Hakan Sulu Başkan, Kadir Balık Başkan Vekili, Cengiz Albayrak Başkan vekili, Okşan Saral Başkan Yardımcısı, Fuat Paşalı Başkan Yardımcısı, Nagihan Karadere Başkan Yardımcısı, Halan Solaker Başkan Yardımcısı, Volkan Kantaş Başkan Yardımcısı, İbrahim Aşkın Başkan Yardımcısı, Okşan Saral Genel Sekreter, Burcu Karak Sayman olarak atanırken, Denetim Kurulu üyeleri ise Levent Öztürk, Okan Kandora ve Ufuk Albayrak." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde kongre heyecanı - Son Dakika


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