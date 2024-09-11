İstanbul'un "Altın Boynuz"u olarak bilenen Haliç, kirliliği ile yeniden gündeme geldi. Çöplerin yüzdüğü sahil şeridi havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul'da sık sık kirliliğiyle gündeme gelen Haliç'in kıyısı çöplerle kaplandı. Zaman zaman kötü kokunun yayıldığı belirtilirken, kıyıda biriken atıklar vatandaşları rahatsız ediyor. Kıyıda çöplerin suyu yüzesini kapladığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in durumu gözler önüne serildi. Görüntülerde, sahil şeridinde bulunan çöpler dikkat çekti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Haliç'nde Kirlilik Sorunu Yeniden Gündemde - Son Dakika
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