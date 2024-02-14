İstanbul Üniversitesi, ziyaretçi girişlerini kısıtladı

Dün itibariyle vatandaşların ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi, yeni bir karar aldı. Buna göre vatandaşların üniversiteye girişlerini kısıtlandı. Üniversiteden yapılan açıklamada vatandaşların hafta içi 13: 00-16: 00 saatleri arasında randevu oluşturarak yerleşkeyi kültürel olarak ziyaret edileceği belirtildi.
Dün vatandaşların ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi, yeni bir kararla üniversiteye ziyaretçi girişlerine kısıtlama getirdi. Rektörlük binasını ziyarete gelen vatandaşlar kapıdan çevrilerek girişlerine müsaade edilmedi. Öğrencilerin ise kimlik kartlarını göstererek giriş yaptığı dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi yaptığı açıklama ile ziyaretçilerin 13: 00- 16: 00 saatleri arasında istanbul.edu.tr sayfası üzerinden randevu oluşturarak yerleşkeyi kültürel ziyaret edileceğini belirtirken öğrenciler ise üniversitenin kapılarının vatandaşlara ve turistlere tamamen kapatılması gerektiğini dile getirdi.
"Normalde öğrenci olduğum halde kapıdan içeri giremiyordum"
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Bünyamin Umurbek, "Ben yaklaşık 3 yıldır bu okulda okuyorum. Normalde öğrencisi olduğum halde kapıdan içeri giremiyordum. Dün ise herkes elini kolunu sallayarak içeri girdi. Bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bugün ise bir karar alınmış şu an içeriye sivil alınmıyor. Şu an çok mutluyuz" dedi.
"Öğrencilerin ders ortamlarına kadar girilmesini yanlış olduğunu düşünüyorum"
İstanbul Üniversitesine ziyaret amaçlı geldiğini ifade eden Hasan Pişkin, "Güvenlik içeri almadı. Uygulamanın sabah 7'den itibaren kaldırıldığını söylediler. Ben bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum zaten. İnsanlar öğrencilerin ders ortamlarına kadar girmişler bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Okulumuz tarihi bir yer fakat bizler burada eğitim alıyoruz"
İstanbul Üniversitesi öğrenci Ela Nalbur ise, "Okulumuzda bu uygulamanın olmasını doğru bulmuyorum. Okulumuz evet tarihi bir yer fakat ama bizler burada eğitim alıyoruz. O yüzden herkesin içeride gezmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
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