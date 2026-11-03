İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü, o anlar kamerada - Son Dakika
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İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü, o anlar kamerada

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İstanbul Üsküdar\'da Çamlıca Kulesi\'ne yıldırım düştü, o anlar kamerada
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya yansırken, yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Gökyüzünü aydınlatan yıldırımın kuleye isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte gökyüzünde şimşekler çakarken, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye isabet eden yıldırım, geceyi bir anda aydınlattı. O anlar kameraya yansırken, ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA
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