İstanbul Valiliği'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kritik Talep - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kritik Talep

İstanbul Valiliği, belediyelere sahipsiz hayvanlar için tahsis edilmesini istedikleri alanların işlemlerinin 17 Mart 2025 tarihine kadar tamamlanmasını istedi. Yazıda, hayvanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve insan-hayvan sağlığı dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

07.03.2025 13:22
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İstanbul Valiliği, belediyelere gönderdiği yazıda sahipsiz hayvanlar için kullanılmak üzere tahsis edilmesini istedikleri alanların işlemlerinin 17 Mart Pazartesi gününe kadar tamamlanmasını istedi.

İstanbul Valiliği tarafından İBB, 39 ilçe belediyesi ve bazı kurumlara sahipsiz hayvanlarıyla ilgili yazı gönderildi. Yazıda; insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşam ortamı, uygun muamele edilmesini sağlayarak acı, ızdırap ve eziyet çekmemeleri için en iyi şekilde korunmalarını sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin geçen yıl resmi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdiği kaydedildi.

Yazıda; 5199 sayılı kanuna eklenen hükümler dahilinde alınması gerekli önlemler, yapılması uygun görülen düzenlemeler ve uygulanması gereken cezai müeyyideler dikkate alınarak bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanması ile gerekli iş ve işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesi gerektiğinin daha önceden bildirildiği hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında, sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon işlemleri yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu yönetmeliğin "Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları " başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlendiği, yönetmeliğin, dördüncü bölümünde, "Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları"nca belirlendiği kaydedildi.

Yazıda ayrıca yönetmeliğin, dördüncü bölümünde, "Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları"nın da belirlendiği ifade edildi.

İşlemlerin 17 Mart'a kadar tamamlanması istendi

5 maddelik taleplerin oluştuğu yazıda, yönetmelik kapsamında sahipsiz hayvanlar; özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin yerel yönetimler tarafından ivedilikle alınması istenerek, belediyelerin yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanılmak üzere tahsis edilmesini istedikleri alanlarla ilgili işlemlerin, ilgili kurumlar tarafından en geç 17 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlanması talep edildi.

Yönetmelikte belirtilen önlemlerin hızlıca yerine getirilmesi amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemiyle sürece dahil edilmesi gerektiği belirtilen yazıda, sahipsiz hayvanların saldırısında zarar gören kişi ve yakınlarına karşı, gerekli tedbirleri almayan, hizmet kusuru olduğu tespit edilen kurumların sıralı sorumlu tüm amirlerinin maddi, manevi ve cezai sorumluluklarının bulunduğu aktarıldı. Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesinin gerektiği belirtilen yazıda, sahipsiz hayvan saldırısında zarar gören kişi ve yakınlarına karşı, mevzuat hükümlerine göre gereken tedbirleri almayan, hizmet kusuru olduğu tespit edilen kurumların sıralı sorumlu tüm amirlerinin maddi, manevi ve cezai sorumluluklarının bulunduğu belirtildi. Belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda gerekli çalışmaların yapılarak konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesinin istendiği yazıda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valiliği'nden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kritik Talep - Son Dakika

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