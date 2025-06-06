İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze\'deki Bayram Kahvaltısına Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk günü Darülaceze sakinleriyle kahvaltıda buluştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk günü Darülaceze sakinleriyle bayram kahvaltısında bir araya geldi. Vali Gül, kahvaltı programının ardından Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı. Vali Gül'e ziyaretinde Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli ile Darülaceze İdare Kurulu Üyesi Hilmi Türkmen eşlik etti. - İSTANBUL