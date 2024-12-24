İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta Yatırımları Değerlendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt\'ta Yatırımları Değerlendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Vali Gül, ilçeye bir diş hastanesi ve sağlık ocakları yapılacağını müjdeledi.

24.12.2024 15:20  Güncelleme: 15:24
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İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir dizi ziyarette bulundu. İlçenin öncelikli ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı buluşmada; eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar her alanda yeni bir Esenyurt inşa etmek için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılacağı vurgulandı. Arsa sorunu çözülen her mahalleye sağlık ocağı yapılacağını belirten Vali Gül, kısa sürede birçok yeni 112 istasyonunun da kurulacağının müjdesini verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir dizi ziyarette bulundu. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un Vali Gül'e eşlik ettiği ziyarette, iş birliği içerisinde, ortak akıl çerçevesinde Esenyurt'a yapılacak hizmetler görüşüldü.

İlçenin öncelikli ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı buluşmada; eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar her alanda yeni bir Esenyurt inşa etmek için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılacağı vurgulandı. İlçede ilk ziyaretini İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının mobil göç noktasına yapan Vali Davut Gül, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Esenyurt Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Burada kütüphane ve atölyeleri gezen Vali Gül, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul ziyaretinin ardından Esenyurt'ta yapılacak 250 yataklı diş hastanesinin arazisinde de incelemelerde bulunuldu.

Muhtarlar toplantısında ilçenin öncelikli ihtiyaçları konuşuldu

Vali Davut Gül başkanlığında Esenyurt mahalle muhtarları ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Esenyurt ile ilgili güncel meseleler ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Vali Gül, "Muhtarlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere emanetidir. Muhtarlarımızı seviyoruz. Sizlerle çalışmaktan çok mutluyuz" dedi.

"Esenyurt yatırımlarla güçleniyor"

Konuşmasında Esenyurt'a 250 yataklı bir diş hastanesi yapılacağını söyleyen Vali Gül, "Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum. Arsalar üzerindeki tahsis sorunlarının ortadan kalkması bizim için önemliydi. Diş hastanesinin yapımına başlayacağız. İnşallah 250 yataklı hastanemiz çok kısa sürede hizmete girecek. Belediyemizin daha önceden başladığı okul kampüsü projesi vardı. Bu projeyi, Milli Eğitim Bakanlığımız 2025 yılında tamamlayarak hizmete açacak. Yine 8 okuldan oluşan Esenyurt Eğitim Kampüsü tamamlandı. Çok büyük bir yatırım. Esenyurt'un geleceğine çok ciddi bir katkı sunuyor" diye konuştu.

İlçede arsa sorunu çözülen her mahalleye sağlık ocağı yapılacağını belirten Vali Gül, kısa sürede birçok yeni 112 istasyonunun da kurulacağının müjdesini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika

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