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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Kaan bebeği ziyaret etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Kaan bebeği ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk gecesinde dünyaya gelen Kaan bebeği ziyaret etti. Vali Gül, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'un huzurlu bir şekilde yeni yıla girdiğini belirtti. Kaan bebeğin annesi Merve Çavuş Kürekçi ise sağlık ve savaşsız bir ortam dileğinde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Kaan bebeği ziyaret etti
01.01.2024 - 01:42,
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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Kaan bebeği ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "İstanbul'da çok şükür huzurlu bir şekilde yeni yıla girdik" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk gecesinde dünyaya gelen Kaan bebeği ziyaret etti. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde dünyaya gelen bebeği ve aileyi ziyaret eden Vali Davut Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez eşlik etti.

"Allah kazasız belasız bir 2024 nasip etsin"

Vali Gül, "Yılın ilk bebekleri ziyaret edilir. Biz de bugün arkadaşlarımız ile birlikte ziyaret etmeye geldik. Gün boyu da emniyet, jandarma, sahil güvenlik, 112 gibi 7/24 çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ederken, yapılan işlerin nasıl gittiğini görmek istedik. Hem de onların yeni yılını kutladık. Bugün de bebeğimizin, ailesinin ve çalışan personellerin yeni yılını kutladık. İstanbul'da çok şükür huzurlu bir şekilde yeni yıla girdik. Bu şekilde de devam ediyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız bir 2024 nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Bugünü sabırsızlıkla bekliyorduk"

Kaan bebeğin annesi Merve Çavuş Kürekçi, "Çok mutluyum, bugünü sabırsızlıkla bekliyorduk. Çok şükür, sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık, bebeğimizi. Bebeğimizin adı Kaan Kürekçi. Vali Bey'in bizi ziyaret edecek olmasından dolayı çok heyecanlandım. 2024 öncelikle sağlık, savaşsız bir ortam getirsin" dedi.

Vali Davut Gül, Kaan bebeğe hediyesine verdikten sonra hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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