İstanbul Valisi Gül, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
İstanbul Valisi Gül, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

İstanbul Valisi Gül, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
19.02.2026 20:42  Güncelleme: 20:52
İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada bir araya geldi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, şehit aileleri ile gaziler onuruna düzenlenen "Büyük Aile Sofrası" iftar programı gerçekleştirildi. Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezindeki programa İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, milletvekilleri, kaymakamlar, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

İftar öncesinde ilahiler okunarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Biz hep şehit ailelerimizi gördüğümüzde, gazilerimizi gördüğümüzde biz büyük bir aileyiz diyorduk ya, aslında o büyük ailenin en güzel fotoğrafı burada. Kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, dernek başkanlarımız ve hiç şüphesiz bugünün öznesi olan sizler. Ülkemizde Ramazan orucunu tutabiliyorsak, bayramlara kavuşabiliyorsak, şehitlerimizin yaptığı fedakarlık, şehit ailelerimizin o vakur duruşu, gazilerimizin fedakarlıkları ve onların bu fedakarlığını, bu değerini, bu kıymetini bilen 86 milyonun vefası vesilesiylesidir. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin her bir ferdi olarak ülkemizin sonsuza kadar yaşaması için, milletimizin sonsuza kadar inançlarını, düşüncelerini istediği gibi yaşayabilmesi için, kimseye esir olmaması için bu birlik, bütünlüğe, bu kardeşliğe ihtiyacımız var. Dünyanın her tarafında, özellikle yakın coğrafyamızda baktığımızda ülkemizin bir huzur adası olduğunu, ülkemizin diğer ülkelere parmakla gösterilen bir kardeşliğinin, barışının olduğunu, farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edildiğini, aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak sayıp saflarımızı daha çok sıklaştırarak ülkemizin komşularının başına gelen sıkıntıların gelmemesi için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

