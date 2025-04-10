İşten Çıkarılan Altındağ İşçilerinden Tiryaki'ye Tepki

Altındağ Belediyesi tarafından işten çıkartılan işçiler, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin sözlerine tepki gösterdi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Altındağ Belediyesi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda sarf ettiği "Ramazan'da bir tane adam atılmasın talimatı vermişim" ifadesine tepki gösteren emekçiler, Ramazan ayında 28, toplamda ise 46 işçinin işine Altındağ Belediyesi yönetimi tarafından son verildiğini söylediler. Altındağ Belediyesi yönetiminin toplu iş sözleşmesinde kazanılmış hakların kaldırılması ve ücretlerin düşürülmesi teklifini kabul etmedikleri için işten kovulduklarını belirten emekçiler, bu kararlarının arkasında duran sendikaları Hizmet-İş Sendikası'ndan da zorla istifa ettirilerek, sahipsiz bırakılmaya çalışıldıklarını ifade ettiler.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'nin yine aynı toplantıda işten atılan işçilere yönelik söylediği "Belediye bizi atsın, biz daha çok para alalım" sözlerine de tepki gösteren işçiler, hiç kimsenin kış aylarında ve Ramazan ayının yaklaştığı dönemde daha fazla tazminat almak için işten kovulmak istemeyeceğine dikkat çektiler.

Başkan Tiryaki'nin toplantıda söylediği gibi çadır kurma meraklısı olmadıklarını söyleyen işçiler, direniş çadırlarını heves için değil, haklarının iade edilmesi için kurduklarını ifade ettiler. Tek amaçlarının işlerini geri kazanmak olduğunun altını çizen işçiler, belediyenin bu yanlış karardan döneceği güne kadar mücadelelerini azimle yürüteceklerini belirttiler.

Bazı arkadaşlarının 22 No'lu 'Diğer Nedenler' iş çıkışı kodu ile işten çıkarıldığını belirten işçiler, bu durumun hem hukuki hem de insani açıdan ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu, emekçilerin hayatlarını sürdürebilmesi için temel haklardan biri olan işsizlik desteğine ulaşmalarını engelleyen belediye yönetiminin ise vebal altında olduğunu vurguladılar. Belediye Başkanı Tiryaki'nin 'Çadıra gelenler dışarıdan gelen işçiler' şeklindeki açıklamasına da değinen işçiler, direniş çadırında bekleyen işçilerin kendileri olduğunu kanıtlamak için yüzlerini gösterdiklerini dile getirdiler. - ANKARA