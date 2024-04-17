İstiklal Caddesi'nde Menü Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstiklal Caddesi'nde Menü Denetimi Yapıldı

İstiklal Caddesi\'nde Menü Denetimi Yapıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan restoran ve kafelerdeki menülerin denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda herhangi bir kusura rastlanmadığı belirlendi. 1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandığı öğrenildi.

17.04.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan restoran ve kafelerdeki menülerin tüketicilerin rahatlıkla görebileceği noktalarda bulunup bulunmadığına ve hatalı olup olmadığına yönelik denetim yapıldı. Bugün gerçekleştirilen denetimlerde restoran ve kafelerde herhangi bir kusura rastlanmadığı öğrenilirken, kent genelinde 1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan işletmelere toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak'tan itibaren yönetmelik değişikliği ile birlikte menülerin işletme girişinde bulundurulması ve içeride müşterinin rahatlıkla görebileceği noktalarda bulundurulması zorunluluğu getirilmişti. Buna yönelik İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerli ve yabancı turistlerin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetime İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı. Bugün gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kurallara uydukları belirlendi.

Toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandı

Denetim sırasında ekipler tarafından eksik ya da hatalı menü bulunduran işletmelere 2 bin 172 lira cezai işlem uygulanıyor. İstanbul genelinde 1 Ocak - 16 Nisan 2024 tarihleri arasında toplamda 2 bin 72 işletme denetlenirken, denetim sırasında 3 bin 819 aykırılık tespit edildi. Aykırılık tespit edilen işletmelere ise toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandı.

"Tabelalarda, menülerde Türkçe mutlaka kullanılmalı"

Denetimler sırasında gazetecilerin soruların yanıtlayan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "19 Aralık'ta resmi gazetede fiyat etiketi yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik kapsamında restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek hizmeti sunan sektörlerde sundukları hizmetin fiyatlarının belirlendiği levhaların menülerinin giriş kapılarında, içeride self servisi sunan hizmet yerlerinde ayrı, masaya hizmet sunan yerlerinde belli bir takım farkları olmakla birlikte bunlara bir zorunluluk getirildi. Bu zorunluluklara uyulup uyulmadığının kontrol için bugün burada denetimlerimize devam ediyoruz. Burada aslolan şey mutlaka sunulan hizmetin listelerinin kapıya asılması ve içeride menü sunulduğunda da menüyle dışarıdaki listenin aynı olması. Yani hizmete sunulmayan bir ürünün menüde olmaması gerekir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar 2 binin üzerinde firmayı denetledik. Bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün aynı anda Zeytinburnu, Başakşehir, Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerimizde restoranlarımızı, kafelerimizi, pastanelerimizi bu yönetmeliğe uyulup uyulmadığı konusunda denetliyoruz. Bu denetimlerimiz devam edecek. Yani burada aslolan şey tabelalarda, menülerde, Türkçe mutlaka kullanılmalı. Tabii ki diğer yabancı diller de kullanılabilir ama her şeyden önce Türkçemizin kullanılması zorunludur. Buna da dikkat etmeleri gerekir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Caddesi'nde Menü Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde Menü Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement