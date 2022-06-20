"İstiklal EC" ekibine teşekkür belgesi - Son Dakika
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"İstiklal EC" ekibine teşekkür belgesi

20.06.2022 16:37
"İstiklal EC" ekibine teşekkür belgesi

Tasarladıkları "İstiklal EC" adlı araç ile yarışacak olan Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aldıkları teşekkür belgesi ile moral buldu.

Tasarladıkları "İstiklal EC" adlı araç ile yarışacak olan Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aldıkları teşekkür belgesi ile moral buldu.

Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci tarafından tasarlanan ve Temmuz ayında Kocaeli'de gerçekleştirilecek yarışmalarda boy gösterecek "İstiklal EC" adlı motorlu aracın yapımı tamamlandı. İlk kez geçen yıl tasarladığı araçla adından söz ettiren Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl da yarışmalarda en iyi dereceyi arayacak. Yarışmalar öncesinde atölyeyi ziyaret eden Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Seçil Dilekçi Çakmak, öğretmenlere plaket, öğrencilere de teşekkür belgesi verdi ve gayretlerinden dolayı ekibi tebrik etti.

Ziyarette konuşan OSB Müdürü Seçil Dilekçi Çakmak, "Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu performans takdire şayan. Bizler de Kastamonu OSB olarak bu gençlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek ve Temmuz ayında gerçekleşecek yarışmalar öncesinde moral olmak amacıyla okulumuzu ziyaret ettik ve ekipte yer alan tüm isimlere plaket ve teşekkür belgesi verdik. Bu güzel ekipten daha büyük başarılar bekliyor ve başarı diliyoruz" dedi.

Yarışma için hazırlanan öğrenci ve öğretmenler ise yarışmada ilk üçe girerek derece elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan, Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başarılı çalışmalara imza atan ekipte ise öğretmen Enver İyigören ile Gürkan Özmen, Mustafa Baran, İsmail Öztürk, Hızır Çağatay Aslan, Recep Gökırmak, Safa Eren Kayıkcı, Baha Alparslan Yıldız, Emre Sürekli, Ercan Kavunoğlu, İsmail Karataş isimli öğrenciler yer alıyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'İstiklal EC' ekibine teşekkür belgesi - Son Dakika

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