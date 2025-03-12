İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Bağcılar'da Kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Bağcılar'da Kutlandı

İstiklal Marşı\'nın 104. Yılı Bağcılar\'da Kutlandı

İstanbul Bağcılar'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla tiyatro gösterimleri yapıldı.

12.03.2025 16:15  Güncelleme: 16:20
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İstanbul Bağcılar'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ncü yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ncü yılında Bağcılar Belediyesi'nce Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve Taceddin Dergahında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde Ersoy'un hayatı ve mücadelesini anlatan tiyatro gösterimi ve canlandırmalar gerçekleştirdi. Salonu dolduran öğrenciler canlandırmaları ilgiyle izledi.

"Bugün çok güzel duygular hissettim"

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencisi Eda Nur Daldaban, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın yazarıdır bizim için önemli birisidir. Ben bugün buraya geldiğimde çok güzel şeyler hissettim zaten burayı daha önce de gezme fırsatım olmuştu" dedi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u çok sevdiğini belirten ilkokul öğrencisi Enes Miraç Araz da, "İstiklal Marşı'nı yazmış yazarımızdır tüm dünyanın en iyi marşını yazmıştır. Mecliste dört kez okumuş ve ayakta alkışlanmış bir marştır. Bugün burada olmak güzel bir duygu. Daha önce kitabını okumuştum. Mehmet Akif Ersoy'u çok seviyorum" diye konuştu.

Etkinlikte Mehmet Akif'i canlandıran tiyatro oyuncusu Muhammad Kantekin, "Ben Mehmet Akif Ersoy'u ilk başta tanımadığımı fark ettim. Bu işe başladıktan sonra Mehmet Akif'i tanıma fırsatım oldu. Biz Mehmet Akif Ersoy'u yeterince tanımıyormuşuz sadece istiklal Marşımızın yazarı olarak biliyormuşuz bu beni çok üzdü. Çocuklar burada çok eğleniyor. Küçük çocuklara karşı Mehmet Akif nasıl torunlarına davranıyorsa ben de onlara öyle davranmaya çalışıyorum. Yetişkin lise öğrencileri geldiğinde ise onlara Asım'ın nesli diye sesleniyorum çünkü, Mehmet Akif'in idealindeki Asım karakteri vatansever bir karakterdi. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Bağcılar, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Bağcılar'da Kutlandı - Son Dakika

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