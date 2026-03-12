Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

12.03.2026 17:39  Güncelleme: 17:41
İstanbul Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümüne özel anma programı düzenlendi. Programda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un eserleri seslendirildi ve öğrencilere hediyeler verildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabülünün 105'inci yıl dönümüne özel bir program düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Alveroğlu, Zeynep Vurmaz Yiğit, Kültür Sanat Sosyal İşler Müdürü Murat Doğan, Sanat Akademisi öğrencileri, öğretmenler ve aileleri ile davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında Milli Şair Ersoy adına koro düzenlenerek Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam", "Ordunun Duası" gibi pek çok şiiri öğrenciler tarafından seslendirildi.

"Çok güzel bir etkinlik oldu, yaptığım sunuculukta hiç zorlanmadım"

Etkinlik sunucusu Murat Oğru, "Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutladık gerçekten duygulandırıcı bir katılım oldu, miniklerimiz koristlerimiz, şiir söyleyen arkadaşlarımız, çok güzel bir etkinlik oldu, yaptığım sunuculukta hiç zorlanmadım, rol yapmadan her şey içimden geldiği gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Sahnede İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan Tuana Aksözek, "İstiklal Marşı'nın kabulünü kutlamak için belediyeye geldik, İstikal Marşı korosuna katıldım ve İstiklal Marşı'nı okudum öğretmenlerime ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Meltem Özgücü ise, "İlkokul birinci sınıftan beri İstiklal Marşı'nı biliyordum şu anda çok heyecanlıydım, öğretmenlerime, belediye başkanımıza ve belediye başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program etkinliğe katılan öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' adlı kitabının hediye edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

