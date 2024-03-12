Adıyaman\'da İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma etkinliği düzenlendi

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Adıyaman'da, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol'un yanı sıra, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çeşitli kamu ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler etkinliğe katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

Program, İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy'un kabrinden Adıyaman'da ki öğrencilere selam yolladıkları video, Vatan Türküsü "İstiklal Marşı" video gösterimi, bir öğrencinin "Bülbül" şiirini okuması, "İstiklal" ve "Mehmet Akif Ersoy" kısa film gösterileri ve Bayrak Şiiri'nin okunması ile devam etti.

Programın finalinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan "Ya İstiklal ya Ölüm" Oratoryosunun gösterimi gerçekleştirildi. - ADIYAMAN