İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yıldönümü Fethiye\'de oratoryo ile anlatıldı

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Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy, Fethiye'de de oratoryo ile anlatıldı.

Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilim Yörük tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı ile ilgili yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş tarafından alkışlar eşliğinde sunuldu. Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Koçer tarafından yapılan Mehmet Akif Ersoy tablosu, Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş'a sunuldu. Programda "Puşudei Siyahtan Al Bayrağı" isimli oratoryo öğrenciler tarafından başarılı bir şekilde sahnelenirken, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın anlatıldığı oratoryoda duygu dolu anlar yaşandı.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkan Vekili Devrim Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Daire Amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA