İstiklal Marşı\'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Konferansı

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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında SANKO Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yavuz Sinan Ulu, "İstiklal Marşı, Türk milletinin, tarihinin, kültürünün, milli ve manevi değerlerinin, karakterinin, cesaretinin ve kahramanlığının milli marşa dönüşmüş halidir" dedi.

Doç. Dr. Ulu, "İstiklal Marşı'nı anlamak, Türk milletini anlamak ve tanımak olacağı gibi, İstiklal Marşı'nı anlamak Türk milletinin devamlılığı ve geleceğimizin güçlü bir şekilde inşası açısından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli marşların, genelde bağımsızlık kazanıldıktan sonra yazıldığını kaydeden Doç. Dr. Ulu, İstiklal Marşı'nın ise İstiklal Savaşı henüz bitmeden yazıldığını ve 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edildiğine vurgu yaptı.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin değerlendirmeler yapan Doç. Dr. Ulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplumcu bir şiir anlayışına sahip olan Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde, uzun süredir derin uykuda bulunan, çağın gerisinde kalmış, kendini yeniliğe, değişime kapatmış, çalışmayan, okumayan, sorgulamayan, sorunlara çözüm önerileri getirmek bir yana çoğu zamanı sorunların farkına dahi varamayan, dini olması gerektiği gibi yaşamayan, değerler dünyası yozlaşmış insanları uyandırmayı, bilinçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi; toplumu ahlaken yükseltmeyi amaçlar. 63 yıllık ömrü Türk-İslam dünyasının büyük felaketlerle yüz yüze geldiği bir buhran, kriz ve kimlik arayışı dönemidir. Gerçek manasıyla milletiyle bütünleşmiş, onun kurtuluşu için çırpınmış, acılarına yürekten ağlamış, sorunlarına çare aramış ve son derece samimi bir duyarlılıkla duygu, düşünce ve gözlemlerini dile getirmiş sanatçılarımızdan biridir."

Doç. Dr. Ulu konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un 'O şiir, bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben dahi yazamam. Onu yazmak için, o günleri yaşamak lazım. Allah, bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.' sözüyle tamamladı. SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman Yiğit'in yaptığı konferansa, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - GAZİANTEP