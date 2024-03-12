İstiklal Marşı\'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Konferansı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında SANKO Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yavuz Sinan Ulu, "İstiklal Marşı, Türk milletinin, tarihinin, kültürünün, milli ve manevi değerlerinin, karakterinin, cesaretinin ve kahramanlığının milli marşa dönüşmüş halidir" dedi.
Doç. Dr. Ulu, "İstiklal Marşı'nı anlamak, Türk milletini anlamak ve tanımak olacağı gibi, İstiklal Marşı'nı anlamak Türk milletinin devamlılığı ve geleceğimizin güçlü bir şekilde inşası açısından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
Milli marşların, genelde bağımsızlık kazanıldıktan sonra yazıldığını kaydeden Doç. Dr. Ulu, İstiklal Marşı'nın ise İstiklal Savaşı henüz bitmeden yazıldığını ve 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edildiğine vurgu yaptı.
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin değerlendirmeler yapan Doç. Dr. Ulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Toplumcu bir şiir anlayışına sahip olan Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde, uzun süredir derin uykuda bulunan, çağın gerisinde kalmış, kendini yeniliğe, değişime kapatmış, çalışmayan, okumayan, sorgulamayan, sorunlara çözüm önerileri getirmek bir yana çoğu zamanı sorunların farkına dahi varamayan, dini olması gerektiği gibi yaşamayan, değerler dünyası yozlaşmış insanları uyandırmayı, bilinçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi; toplumu ahlaken yükseltmeyi amaçlar. 63 yıllık ömrü Türk-İslam dünyasının büyük felaketlerle yüz yüze geldiği bir buhran, kriz ve kimlik arayışı dönemidir. Gerçek manasıyla milletiyle bütünleşmiş, onun kurtuluşu için çırpınmış, acılarına yürekten ağlamış, sorunlarına çare aramış ve son derece samimi bir duyarlılıkla duygu, düşünce ve gözlemlerini dile getirmiş sanatçılarımızdan biridir."
Doç. Dr. Ulu konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un 'O şiir, bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben dahi yazamam. Onu yazmak için, o günleri yaşamak lazım. Allah, bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.' sözüyle tamamladı. SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman Yiğit'in yaptığı konferansa, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konferansı - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?