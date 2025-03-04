İstiklal Marşı Yarışması Kütahya\'da

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma Yarışması, Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı kapsamında düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Şube Müdürü Rıdvan Acar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Minik öğrencilerin duygu dolu performansları izleyicileri etkilerken, jüri üyeleri yarışmacıları titizlikle değerlendirdi. Ezber yetenekleri ve duygu yüklü okumalarıyla büyük beğeni toplayan öğrenciler, sahnedeki performanslarıyla alkış aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, programda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi ve İstiklal Marşı'nın anlamı bir kez daha vurgulandı.

Yarışmada Dumlupınar Anaokulu'ndan Ravza Nur Çakır birinci, Selimiye Kız Kur'an Kursu'ndan Hümeyra Çelik ikinci ve Nesrin Güral Anakolu'ndan Duru Sarıkaya da üçüncü oldu - KÜTAHYA