İstiklal Marşı\'yla Anma Etkinliği

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konferansına katıldı.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına düzenlenen programda, emekli Vali-Yazar Adnan Yılmaz, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, düşünce dünyasını ve İstiklal Marşı'nın derin anlamını katılımcılarla paylaştı.

Vali Mustafa Eldivan'ın da katıldığı konferansta, bağımsızlık ruhu ve milli mücadele bilinci bir kez daha vurgulandı. - BAYBURT