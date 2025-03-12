İstiklal Marşı'yla Anma Etkinliği - Son Dakika
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İstiklal Marşı'yla Anma Etkinliği

İstiklal Marşı\'yla Anma Etkinliği

Bayburt'ta düzenlenen konferansta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

12.03.2025 16:40
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konferansına katıldı.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına düzenlenen programda, emekli Vali-Yazar Adnan Yılmaz, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, düşünce dünyasını ve İstiklal Marşı'nın derin anlamını katılımcılarla paylaştı.

Vali Mustafa Eldivan'ın da katıldığı konferansta, bağımsızlık ruhu ve milli mücadele bilinci bir kez daha vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Eldivan, Adnan Yılmaz, Konferans, bayburt, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'yla Anma Etkinliği - Son Dakika

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