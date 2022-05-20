İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika
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İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü

20.05.2022 08:56

İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından olan İstiklal Yolu'nda "Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü

ÇANKIRI - Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından olan İstiklal Yolu'nda "Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Kurtuluş Savaşı'nda, İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların taşındığı İstiklal Yolu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde "Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Çankırı Valiliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Gazi Üniversitesince düzenlenen yürüyüş, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun Çankırı bölümünde gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Üçoluk Karakolu'ndan Kıyısın köyüne kadar Türk bayraklarıyla yürüdü. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından, düzenlenen törende şehitler anıldı.

Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Belki hep beraber biraz önce yürüdüğümüz yolda istiklal mücadelesinin hangi fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini, o zamanın şartları ve o zamanın vasıtalarıyla o yoldan Ankara'ya kadar, Ankara'dan sonra da aslında cephe hattına kadar cephanenin nasıl sevk edildiğini, o zamanın manevi havasını bir nebze olsun teneffüs etmeye çalıştık" dedi.

Düzenlenen yürüyüşte Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verenleri andıklarını söyleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, "Üniversite olarak bizim bu milletin her bir değerine sahip çıkma, yaşatma ve yeni değerler üretme adına gayretlerimiz devam edecektir. Bugün İstiklal Yolu ile ilgili birçok çalışma, araştırma yapılmış, Üniversite olarak da bu çalışmaların odağında olmaktan her zaman mutluluk duymuşuz. İstiklal Yolu'nda çekilen sıkıntıların, gayretlerin sonucu elbette bize bir bağımsızlık getirmiştir" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Buluç da, "Türk Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephane kağnılarla bu yoldan cepheye götürülmüştür. Şerife Bacı'nın bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olduğu yol bu yoldur. Bu yolu yürümek elbette Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan aziz milletimizi anlamaya yetmez. Lakin bir nebze de olsa burada yaşananları tahmin etmemizi ve onları anmamızı sağladığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, gerçekleştirilen halk oyunu gösterileri ile program sona erdi.

İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü
İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü
İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü
İstiklal Yolu'nda şehitlere saygı yürüyüşü

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Kaynak: İHA

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