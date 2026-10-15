İSTKA GovTech programında girişim başına 5,5 milyon TL'ye kadar destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen GovTech İstanbul Destek Programı; kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak, süreçleri dijitalleştirmek ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri teknoloji girişimleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kamu kurumları ile girişimciler arasında stratejik bir köprü kurması hedeflenen program kapsamında, kamunun ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir çözümler startuplar tarafından geliştirilecek.

Talep yönlü inovasyon politikaları ve kamu-startup işbirliğinde yeni bir dönem

Program, hibe desteğinin yanı sıra Türkiye'de talep yönlü inovasyon politikalarının uygulanmasında ve kamu satın alma süreçlerinin girişimcilik ekosistemini büyüten bir kaldıraca dönüştürülmesi hedefleniyor. Kamu kurumlarını girişimciler için "ilk müşteri" konumuna getiren stratejik yaklaşım; teknolojinin pazarda doğrulanmasını sağlarken, girişimlerin pazar engellerini aşmasına ve ticari hacimlerini büyütmesine imkan tanıyacağı aktarıldı.

Girişim başına 5,5 milyon TL'ye kadar destek

Kamu kurumlarına herhangi bir mali yükümlülük getirmeksizin hizmetlerin dijitalleşmesini sağlayan program, girişimcilere çözümlerini kamu sektöründe test etme ve ölçekleme imkanı sağlayacağına dikkat çekildi. Süreç çerçevesinde kamu kurumlarının bildirdiği sorun alanları için açılan çağrılarla en fazla üç startup eşleştirilecek, eşleşen her startup'a Çözüm Konsepti (PoC) geliştirme aşamasında 500 bin TL, bunlar arasından seçilen bir startup'a ise Temel Uygulanabilir Ürün (MVP) geliştirme aşaması için 5 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Geliştirilen ürünün ücretsiz kullanım hakkı kamu kurumuna ait olurken, fikri mülkiyet hakları tamamen startupta kalacaği belirtildi.

Geniş katılım ve 4 aşamalı çevik süreç

GovTech İstanbul Destek Programı'na merkezi düzeyde bakanlıklar ile İstanbul'da yer alan kamu kurumları, belediyeler, kamu üniversiteleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başvuru yapabileceği belirtildi. Kasım 2026 itibarıyla aylık dönemler halinde alınacak başvurular 31 Mayıs 2027 tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi. 4 aşamadan oluşan çevik süreçte, kamu kurumu başvurusunun ardından onaylanan ihtiyaçlar için özel startup çağrıları yayınlanacak, seçilen girişimler 4 hafta içinde PoC aşamasını gerçekleştirecek ve nihai olarak seçilen bir startup ile 4 ay içerisinde MVP tamamlanarak kamu kurumunun kullanımına sunulacak.

Program kapsamında yapay zeka, büyük veri, IoT, robotik, mobil platformlar ve siber güvenlik gibi ileri teknolojilerin kullanıldığı; veri temelli karar alma yetkinliğini artıran, kamu hizmet kalitesini ve şeffaflığını yükselten, başka kurumlarda da yaygınlaştırılabilir projeler destekleneceği belirtildi. Hazır piyasa yazılımlarının tedarik edilmesi, yenilikçi niteliği bulunmayan işler ve tek bir kurumun iç süreçlerine özel, ticarileşme potansiyeli olmayan projeler ise kapsam dışında tutulacağı ifade edildi.

Tanıtım toplantısı 16 Ekim'de Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule'de

Program detaylarının, başvuru ve uygulama süreçlerinin paylaşılacağı GovTech İstanbul Destek Programı Tanıtım Toplantısının, 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi. Saat 09.30'da kayıt ve karşılama ile başlayacak etkinliğin, kamu ve teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarının katılımına açık olduğu aktarıldı.