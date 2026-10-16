İSTKA, kamu sorunlarına girişimci çözümü için GovTech İstanbul'u Beyoğlu'nda tanıttı - Son Dakika
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İSTKA, kamu sorunlarına girişimci çözümü için GovTech İstanbul'u Beyoğlu'nda tanıttı

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İSTKA'nın yürüttüğü GovTech İstanbul Destek Programı, Beyoğlu'ndaki İstanbul Sanayi Odası'nda tanıtıldı. Kamu sorunları girişimlerle eşleştirilecek, maliyetler İSTKA'ca karşılanacak; girişimler pilot uygulama ve ilk müşteri deneyimi kazanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İSTKA tarafından yürütülen GovTech İstanbul Destek Programı, Beyoğlu'nda tanıtıldı. İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, programın tasarımının yoğun emek gerektirdiğini belirterek, "Çok niş bir program olduğunun farkındayız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen GovTech İstanbul Destek Programı, Beyoğlu'nda tanıtıldı. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarına girişimcilerin geliştireceği çözümlerle yanıt vermeyi amaçlayan programda, iş birliği ve pilot uygulamaların önemi vurgulandı.

GovTech İstanbul Destek Programı'nın tanıtım etkinliği, Beyoğlu'ndaki İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Programda, kamu kurumlarının karşılaştığı sorunların belirlenmesi, bu sorunlara çözüm üretebilecek girişimlerle eşleştirilmesi ve geliştirilen çözümlerin uygulamaya geçirilmesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

"Programın tasarlanması oldukça emek gerektirdi"

Etkinlikte konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, teknolojinin yalnızca süreçleri hızlandıran bir araç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Taşkent, teknolojinin kamu hizmetlerini geliştiren ve yeni çözümlerin ortaya çıkmasına imkan sağlayan yönüne de dikkat çekti.

Güçlü bir girişimcilik ekosistemi için teknoloji geliştirmenin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Taşkent, yenilikçi çözümlerin gerçek ihtiyaçlara cevap vermesi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir olması gerektiğini söyledi.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Taşkent, girişimlerle kurumsal şirketleri buluşturan İşbirliği İstanbul Mali Destek Programı'nda da aynı yaklaşımı benimsediklerini dile getirdi. GovTech İstanbul'un da birlikte yürütülecek bir süreç olacağını belirten Taşkent, "Bu programın tasarlanması oldukça emek gerektirdi. Çok niş bir program olduğunun farkındayız" dedi.

"İstanbul, iş dünyası için büyük olanaklar barındırıyor"

İSTKA Girişimcilik Birim Başkanı Serkan Korkmaz ise İstanbul'un yatırımcılar, girişimciler ve büyük şirketler açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Odası'nın yaklaşık 820 bin, İstanbul Sanayi Odası'nın ise 20 binin üzerinde üyesi bulunduğunu belirten Korkmaz, bu rakamların kentin ekonomik potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti. Korkmaz, İstanbul'un hem yerli hem de yabancı iş dünyası için büyük olanaklar barındırdığını kaydetti.

Kamu kurumları ve girişimler bir araya gelecek

Girişimcilik Birim Uzmanı Süleyman Beyazıt da programın işleyişine ilişkin bilgi verdi. Beyazıt, kamu kurumlarının girişimler tarafından çözülebilecek sorunlarının tespit edilerek uygun girişimlerle eşleştirileceğini anlattı.

Bu eşleştirmeler sonucunda çözüm ve asgari çalışır ürünlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Beyazıt, maliyetlerin İSTKA tarafından karşılanacağını söyledi.

Program sayesinde kamu kurumlarının geliştirilen çözümlerden yararlanacağını, girişimlerin ise pilot uygulama ve ilk müşteri deneyimi kazanacağını ifade eden Beyazıt, "Bütün tarafların kazanç sağladığı bir destek programından bahsediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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