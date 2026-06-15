ISUBÜ, Milli Takımın Dünya Kupası Hazırlıklarında

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde kullandığı antrenman sahalarının denetim ve hazırlık süreçlerinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi görev alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2026 Dünya Futbol Şampiyonası için çalışmaları sürerken, milli takımın kullandığı antrenman sahalarının hazırlanmasında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) önemli bir görev üstleniyor.

ISUBÜ Yalvaç Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çim Saha Deneticisi olan Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Hocaoğlu, milli takımın kamp yaptığı Arizona eyaletinde saha denetimlerini gerçekleştirerek futbolcuların en uygun koşullarda antrenman yapmasını sağlıyor.

Daha önce Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Türk Milli Takımı'nın antrenman sahalarının hazırlanmasında görev alan Hocaoğlu, bu kez Arizona'nın Mesa kentinde milli takım kampının saha hazırlık, bakım ve denetim süreçlerini yürütüyor.

İstanbul'da 2023 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nın saha hazırlıklarında da görev alan Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Hocaoğlu, böylece futbol dünyasının en prestijli üç organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası süreçlerinde görev alarak ISUBÜ'yü uluslararası alanda başarıyla temsil etmiş oldu.

"OYUNCULARIMIZ İÇİN EN UYGUN ŞARTLARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Arizona'nın zorlu iklim şartlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Hocaoğlu, futbolcuların performansını en üst seviyeye çıkarmak için bilimsel ve teknik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Oyuncularımız için en uygun şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bir futbol maçında başarılı sonuç almanın pek çok faktörü bulunuyor. Biz de bu faktörler içinde maçın oynandığı çim yüzeyde futbolcularımızın performansının en üst düzeye çıkması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"KAMP ÇALIŞMALARIMIZ ÇÖL İKLİMİNİN HAKİM OLDUĞU ARİZONA'DA YÜRÜTÜLÜYOR"

Dünya Kupası sürecinde farklı şehir ve ülkelerde müsabakalar oynanacağını hatırlatan Hocaoğlu, "Kamp çalışmalarımız çöl ikliminin hakim olduğu Arizona'da yürütülüyor. Buradaki tesislerdeki çim performansı ile takımımızın maç yapacağı sahalardaki yüzeylerin durumuna göre gerekli bilimsel ve teknik müdahalelerde bulunmaya çalışıyoruz. Milli Takım teknik heyetiyle birlikte daha yüksek performans için olumsuzlukları giderme ve avantaj oluşturacak düzenlemelerle çim yüzeyle ilgili durumu lehimize çevirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'a destek vermekten gurur duyduklarını belirten Hocaoğlu, "İnşallah bu turnuvada da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak Türk Milli Futbol Takımı'mıza desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.