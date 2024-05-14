İsveç Büyükelçi Vekili Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İsveç Büyükelçi Vekili Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

İsveç Büyükelçi Vekili Anadolu Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

İsveç'in Ankara Büyükelçi Vekili Louise Morsing, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ederek eğitim imkanlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ziyarette uluslararası iş birliği ve eğitim alanında önemli adımların atılması konusunda fikir alışverişi yapıldı. Morsing, ayrıca Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek İsveç'teki eğitim imkanları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

14.05.2024 10:34
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İsveç'in Ankara Büyükelçi Vekili Louise Morsing, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti, ülkesindeki eğitim imkanlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ziyarete Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu da katıldı. Rektör Erdal ve Morsing'in görüşmesinde uluslararası iş birliği ve eğitim alanındaki önemli adımların atılmasına dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Morsing, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek İsveç'teki eğitim imkanları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Şener Şen Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Morsing, İsveç'teki eğitim imkanlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirerek öğrencilerin sorularını yanıtladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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