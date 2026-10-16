İtalya'da hava trafik kontrolündeki arıza yaklaşık 200 uçuşu iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İtalya'da hava trafik kontrolündeki arıza yaklaşık 200 uçuşu iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da hava trafik kontrolünü destekleyen veri ağındaki teknik arıza nedeniyle ENAV geçici kısıtlamalar getirdi, yaklaşık 200 uçuş iptal edildi. Uçuşların yalnızca yüzde 31'i zamanında yapılırken yetkililer arızanın siber saldırı kaynaklı olmadığını belirtti.

İtalya'da hava trafik kontrolünü etkileyen teknik bir arıza nedeniyle uçuşların bazıları iptal edildi, bir kısmında ise aksamalar meydana geldi.

İtalya'da hava trafik kontrol hizmetlerini destekleyen veri iletim ağında teknik bir arıza yaşandı. Hava trafik otoritesi ENAV, hava trafiğine geçici kısıtlamalar getirdi. Yaklaşık 200 uçuş iptal edildi. Bazı uçuşlarda ise aksamalar yaşandı. Ülke genelinde havalimanlarındaki uçuşların yalnızca yaklaşık yüzde 31'i zamanında gerçekleştirildi. Bu oran Milano Malpensa'da yüzde 25'e ve Roma Fiumicino'da yüzde 28'e kadar düştü. ENAV, ikincil bir uydu ağı kullanarak havaalanlarının operasyonel kapasitesinin yüzde 75'inin yeniden sağlandığını, birincil veri ağının tam işlevselliğini geri yüklemek için tedarikçilerle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Roma havaalanları işletmecisi ADR, yolcuların havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Milano havaalanları şirketi SEA da benzer bir açıklama yayınladı.

Yetkililer, arızanın herhangi bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti.

Kaynak: İHA
TeknolojiTrafikİtalyaUlaşımDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:59:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İtalya'da hava trafik kontrolündeki arıza yaklaşık 200 uçuşu iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei