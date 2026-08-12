İtalyanların Türk Düğünü Hayranlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyanların Türk Düğünü Hayranlığı

İtalyanların Türk Düğünü Hayranlığı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'dan gelen iki genç, Çorum'daki düğünde Türk kültürüne hayran kaldı ve halay çekti.

İş arkadaşlarının düğünü için İtalya'dan Çorum'a gelen iki İtalyan genç, Türk örf ve adetlerine hayran kaldı. Düğünde halay çekip çiftetelli oynayan İtalyanlar, Türk misafirperverliğine dikkat çekti.

İtalya'da birlikte çalıştıkları arkadaşları Salim Can Türk'ün mutluluğuna ortak olmak için Çorum'a gelen İtalyan Massimiliano Fabbri ve David Bottazzi, düğünde halay çekip çiftetelli oynadı. Düğün töreni, iki farklı kültürün eğlence dolu buluşmasına dönüştü. Düğünün en dikkat çeken konukları, damadın İtalya'dan gelen çalışma arkadaşları Massimiliano Fabbri ve David Bottazzi oldu. Türkiye'ye ilk kez gelen Fabbri ve daha önce Türk kültürünü tanıma fırsatı bulan Bottazzi, düğün öncesi katıldıkları kına gecesinde davetlilerle birlikte yöresel oyunlara katılarak ilgi odağı oldu. İtalyan gençlerin müzik eşliğinde sergilediği performans ve uyum, davetliler tarafından büyük alkış alırken, düğün renkli anlara sahne oldu. Damadın yurtdışından gelen arkadaşları otelde kalmak yerine damadın ailesinin evinde misafir edildi.

"Türklerin misafirperverliğine adeta hayran kaldılar"

İtalyan çalışma arkadaşlarını memleketinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten damat Salim Can Türk, "Ofisten arkadaşlarım düğünümü merak ettikleri için İtalya'dan geldiler. Hep beraber halay çektik, çiftetelli oynadık. Şehri gezdik ve onlara Türk kültürünü tanıttık. Bu durum çok hoşlarına gitti. Türklerin misafirperverliğine adeta hayran kaldılar. İtalya'da böyle bir şey görmedikleri için çok şaşırdılar. Hatta kendilerine gösterilen bu içten ilgi sebebiyle, 'nasıl karşılık verebiliriz, nasıl bir hediye alabiliriz' diye sordular. Ben de onlara bunun tamamen karşılıksız olduğunu, kültürümüzün bir parçası olduğunu söyledim" dedi.

"Burada herkes bize karşı çok nazik ve misafirperver"

Düğünde çalan müziklerin çok ilginç olduğunu ifade eden Massimiliano Fabbri de, "Kesinlikle bizim kültürümüzden çok farklı. Burada herkes bize karşı çok nazik ve misafirperver. Birlikte özel danslar ettik. Ben bir müzisyenim, ancak buradaki müzik çok özel. Yıllarca çalıştığım müzikten çok farklı bir yapısı var, muhtemelen çalamazdım" diye konuştu.

"Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım"

Bir diğer İtalyan konuk David Bottazzi ise, "Burası kesinlikle paylaşmaya, topluluğa ve birlikte bir şeyler yapmaya çok daha açık. Kesinlikle çok cömert ve misafirperversiniz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Bize karşı her zaman nazik olan ve birlikte harika zaman geçirmek isteyen insanlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldık. İtalya'ya gittiğimde Türklerin misafirperverliğinden bahsedeceğim, insanların sürekli bizlerle nasıl ilgilendiğini, nasıl olduğumuzu sorduğunu anlatacağım" şeklinde konuştu.

"Çok terbiyeliler, bize uyum sağladılar"

Damadın annesi Menekşe Türk, oğlunun İtalyan arkadaşlarını çok sev onları çok sevdik. Onlar da bizi çok sevdiler. Sanki bir Türk çocukları gibi yani İtalya'da da böyle terbiyeli çocuklar yetişmesinde çok sevindim. Çok terbiyeliler, bize uyum sağladılar. Geldikleri için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"Aynı kendi oğlum gibi. Yani bizlere o kadar bir yabancılık çekmediler"

Damadın babası Ali Türk ise oğlunun arkadaşlarının çok memnun kaldığını belirterek, "Hatta onlar otele de gitmek istemediler, aile kültürümüzü görmek istediler. Onun için bizim evimizde kaldılar. Yemesiyle, içmesiyle her şeyle bize ortak oldular. Onlar da çok memnun kaldılar, biz de memnun kaldık. Aynı kendi oğlum gibiler. Bizlere yabancılık çekmediler. Biz de mutlu olduk, onlar da mutlu oldular" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür, İtalya, Çorum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtalyanların Türk Düğünü Hayranlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:31:12. #7.12#
SON DAKİKA: İtalyanların Türk Düğünü Hayranlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.