(İSTANBUL) - Silivri'deki bir AVM'nin duvarına sıkıştığı anlaşılan iki yeni doğan kedi, İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesiyle kurtarıldı.
Duvarı delen itfaiye erleri, iki yavru kediyi de kurtardı.
Ayrıca itfaiye eri, bir yavrunun üzerine yapışan keneyi çıkardı.
Kurtarılan kediler, duvarın bitişiğindeki kafenin çalışanlarına teslim edildi.
Son Dakika › Yerel › İtfaiye, Duvara Sıkışan İki Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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