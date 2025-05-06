İtfaiye Ekiplerinin Yavru Kedi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Yerel

İtfaiye Ekiplerinin Yavru Kedi Kurtarma Operasyonu

Osmaniye'de müze duvarında ve yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kediler, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonlarıyla kurtarıldı. Renkli anların kaydedildiği kurtarma çalışmaları, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle gerçekleştirildi.

06.05.2025 17:42
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İtfaiye ekiplerinin yavru kedi kurtarma mesaisi

OSMANİYE - Osmaniye'de Kent Müzesi'nde duvar arasında ve 5 katlı binanın yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonları kameraya yansıdı.

Alibeyli Mahallesinde bulunan Osmaniye Belediyesine ait Kent Müzesi'nde meydana geldi. Müzenin panel duvarından kedi sesi geldiğini fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Müzeye gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipler yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin duvarı kırmasıyla yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan 5 katlı binanın çatı katında bulunan yağmur suyu borusunda mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedavisi yapılan 3 yavru kedi barınağa teslim edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İtfaiye Ekiplerinin Yavru Kedi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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