İtfaiye ekiplerinin yavru kedi kurtarma mesaisi
OSMANİYE - Osmaniye'de Kent Müzesi'nde duvar arasında ve 5 katlı binanın yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonları kameraya yansıdı.
Alibeyli Mahallesinde bulunan Osmaniye Belediyesine ait Kent Müzesi'nde meydana geldi. Müzenin panel duvarından kedi sesi geldiğini fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Müzeye gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipler yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin duvarı kırmasıyla yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan 5 katlı binanın çatı katında bulunan yağmur suyu borusunda mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedavisi yapılan 3 yavru kedi barınağa teslim edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › İtfaiye Ekiplerinin Yavru Kedi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?