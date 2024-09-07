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İtfaiyeci adaylarının alevlerle mücadelesi göz dolduruyor

Geleceğin ateş savaşçıları yetişiyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatını güçlendirmek için aldığı 3'ü kadın 24 itfaiyeci adayı alevler arasında geçen eğitimden başarıyla çıktı. Eğitimin tamamlanmasının ardından Büyükşehir'in yeni ateş savaşçıları kentteki 42 istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutacak.

Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için gece gündüz nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, teşkilatı daha da güçlendirmek için aldığı 3'ü kadın, 24 itfaiyeci adayının eğitimlerini sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde devam eden programda adaylara yönelik spor, dayanıklılık ve performans testleri ile ani gelişen olaylara en hızlı müdahale yöntemleriyle itfaiye eğitim simülasyonu uygulanıyor. Dar alan geçişi, denge yürüyüşü, el koordinasyonu, engelli geçiş, yangın arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, toplumsal travma teknikleri ve yönetimi, itfaiye ekipman kullanımı, solunum seti takma gibi birçok parkurdan başarıyla geçen itfaiyeci adayları özellikle kapalı alan yangınlarına müdahaleleri ile yürekleri ağza getiriyor. Alevlere adeta meydan okuyan erkek ve kadın itfaiyeci adayları göz dolduruyor. Toplam 2 ay sürecek eğitimi başarıyla tamamlayacak yeni ateş savaşçıları kentteki 42 istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutacak.

"Hiçbir kadının bu mesleği yapamayacağını düşünmüyorum"

Eğitimde başarısıyla göz dolduran itfaiyeci adayı Ayşe Yılmazer, acil durum ve afet yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirterek, itfaiyeci olmak için mesleki tüm yeterlilikleri yerine getirdiğini belirtti. İtfaiyeci olmayı çok istediğini kaydeden Yılmazer, "Zor şartlar altında çalışıyoruz. Ama hiçbir kadının bu mesleği yapamayacağını düşünmüyorum. İtfaiyecilik fiziksel ve zihinsel güç, vücut yatkınlığı ve sabır gerektiren bir meslek. Şu an zorlu şartlar altına eğitim görüyoruz. İnşallah hayalimdeki mesleğe kavuşacağım" dedi.

Eğitimler tam gaz devam ediyor

Akif Şibelik ise uzun süredir itfaiyeci olmak için çalıştığını belirterek, eğitimin fiziksel ve mental zorluklarla dolu olduğunu anlattı. Hem uygulamalı hem teorik olarak zorlu ve iyi bir eğitim süreci geçirdiklerini kaydeden Şibelik, eğitimin tamamlanmasının ardından göreve başlayacaklarını, vatandaşların imdadına koşmak için hazır olacaklarını belirtti. Ali Can Arda da şanlı mesleğe gönüllü olarak başvurduğunu anlatarak, "Bu mesleği severek yapıyorum. Eğitimlerimiz tam gaz devam ediyor. Zorlu süreçler bizi bekliyor ama takım olarak yılmadan devam ediyoruz" dedi. Tehlikeli ve zor şartlar altına halkın mal ve canını korumak için kendilerini bu mesleğe adadıklarını kaydeden Arda, Denizli'ye en faydalı şekilde hizmet vermek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.