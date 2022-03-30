İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

30.03.2022 17:56
İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki minik öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İtfaiye Müdürlüğü personeli, okul bahçesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirmede öğrencilere yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini anlatıp, itfaiyecilerin ekipmanlarını tanıtıp, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

YORUMLAR
500
Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı Adıyaman'da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Nene Hatun, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:02:28. #1.12#
SON DAKİKA: İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement