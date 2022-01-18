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İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi - Son Dakika

İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi

18.01.2022 21:25

İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi Denizli'nin Tavas ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından battaniyeye sarılarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından battaniyeye sarılarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Tavas ilçesi Yenimahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan 81 yaşındaki Fatma Kulaksızoglu'un tek katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları Kulaksız'a ulaşamaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalarak dumandan zehirlenen yaşlı kadını battaniyeyle taşıyıp arabaya bindirdi. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan yaşlı kadının evi ise ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dumandan zehirlendiği için itfaiye ekipleri tarafından battaniye ile araca bindirilip hastaneye götürülen yaşlı kadının, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi
İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi
İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi

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Denizli, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtfaiyenin çabası yaşlı kadını kurtarmaya yetmedi - Son Dakika
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