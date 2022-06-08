İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Son Dakika
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İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı

08.06.2022 11:26
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı

ESENYURT'ta direkten düşen iki yavru karga, çocukların haber vermesi üzerine gelen, itfaiye ve elektrik kurumu görevlileri tarafından yuvalarına bırakıldı.

ESENYURT'ta direkten düşen iki yavru karga, çocukların haber vermesi üzerine gelen, itfaiye ve elektrik kurumu görevlileri tarafından yuvalarına bırakıldı. Beylikdüzü'nde çatı aralığında sıkışan ebabil kuşu da kurtarıldı.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir karga, elektrik direğinin üzerine yuva yaptı. Karganın dünyaya gelen iki yavrusu yaklaşık 7 metre yükseklikteki direkten yere düştü. Yavru kargaların yerde ayakta duramaz halde olduğunu gören çocuklar, yakınlarına haber verek bunların yuvalarına konulması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını sagladı. Sevk edilen merdivenli itfaiye ekibi yavru kargaları alırken, direkteki akım tehlikesini göz önüne alarak elektrik kurumu görevlilerine haber vererek onların da gelmesini istedi. Gelen görevlilerin yardımı ile iki yavru karga yuvalarına konuldu.

Beylikdüzü Güzelyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı aralığında sıkıştığı fark edilen ebabil kuşu için de itfaiyeye haber verildi. Sevk edilen ekip, merdivenli araç ile çaresizlik içerisindeki kuşu alarak indirdi. Yapılan incelemede herhangi bir yarası bulunmadığı anlaşılan kuş, doğaya bırakıldı.

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Esenyurt, İtfaiye, Karga, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Son Dakika
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