İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu Bilecik\'te Konser Verdi

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Bilecik'te konser veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Türk Müziği Topluluğu, ardından şehrin tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen konsere Valisi Şefik Aygöl'ün katılırken, Türk müziğinin unutulmaz eserleri izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu konser sonrasında şehrin tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti. İlk olarak Osmaneli'nde giden heyeti Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, karşıladı. Ardından rehberler eşliğinde ilçenin tarihi yerlerini gezen heyet, güzelliklere adeta hayran kaldı. Torun, Osmaneli Belediyesi olarak, İTÜ Mezunlar Türk Müziği Topluluğu'nu ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Osmaneli'nin eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek ilçemizin güzelliklerini keşfettiler. Osmaneli Belediyesi olarak, kültürel etkinliklere ve sanatsal buluşmalara destek vermeye devam edeceğiz. İlçemizi ziyaret eden İTÜ Mezunlar Türk Müziği Topluluğu'na teşekkür ediyor, kendilerini her zaman ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK