Kütahya'da kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine destek olmak amacıyla "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" çerçevesinde düzenlenen İyi Niyet Beyanı imza kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz'un başkanlığında yapılan toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca uygulamaya konulan "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" çerçevesinde sürdürülen İyi Niyet Beyanı imza kampanyası tanıtıldı. Toplantıda kadın-erkek fırsat eşitliğinin özel sektörün kurumsal kültürüne entegre edilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi ile sürdürülebilir kalkınmaya katılımlarının artırılmasına dönük çalışmalar ele alındı. Kampanyanın Kütahya genelinde yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek odaları, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulabilecek iş birlikleri değerlendirildi. Büyük ve küçük ölçekli bütün işletmelerin kampanyaya dahil edilmesi, İyi Niyet Beyanı'nın daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantının sonunda, kadınların güçlenmesine ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla il genelindeki tüm işletmeler İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaya çağrıldı.