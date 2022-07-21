İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nden Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaret - Son Dakika
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İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nden Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaret

21.07.2022 17:37
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nden Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaret

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman, Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Turgut Kayhan, Leon Piçon, Harun Bayramoğlu ve Genel Müdür Şükran Bayçura, Borsamızı ziyaret etti. IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette dünyada ve Türkiye'de pamuk sektörü, pamuğun geleceği, daha iyi şartlarda pamuğun yetiştirilmesi, bölgemiz için önemi ve çiftçilerin sorunları konu olarak ele alındı. Türkiye'de sürdürülebilir pamuk üretimini yaygınlaştırarak ilgili taraflar için ortak fayda sağlanmasına hizmet eden İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin mevcut çalışmaları hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Sürdürülebilir pamuk üretimini çevresel, sosyal ve ekonomik yönleriyle ele alan ve bütünsel bir yaklaşım olan İyi Pamuk (Better Cotton) Standart Sistemi'nin kurucusu, küresel boyutta uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu kuruluş olan Better Cotton Inititative (BCI)'ın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İyi Tarım Uygulamalarına alınmasının planlandığını ifade eden IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman, mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde pamuk üretiminin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten ve sektörün ilgili tüm tarafları için ortak fayda sağlayacak projelerde birlikte yer almanın önemine değinen Tanman, Aydın Ticaret Borsası'nın IPUD üyeleri arasında olmasından dolayı memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman ve beraberindeki heyetin Aydın Ticaret Borsası'na gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade etti. Türkiye'de pamuk üretiminin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Çondur, bu nedenle pamuk üreticisinden tüccarına, iplik üreticisinden, tekstil sanayicisine kadar Türkiye'deki pamuk üretimini ve tekstil sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine vurguda bulundu. Çondur, ilimiz ve ülkemiz pamuk üretiminde devamlılığın sağlanabilmesi adına IPUD ile ortak projelerde yer almaya hazır olduklarını ifade etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nden Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaret - Son Dakika

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