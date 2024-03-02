İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sedefçi, İba\'yı eleştirdi

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İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba'nın Edirne Valiliği'nin Edirnespor'a maddi yardımını kendisi yapmış gibi lanse ettiğini belirterek, "Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tam 28 milyon para vermiş. Recep Gürkan bunu kullanmıyor. Belgin İba, Edirne Valisi'nin verdiği halkın parasını, 4 milyon lira parasını, ben verdim gibi kamuoyuna lanse ediyor. Bu çok çirkin bir davranış siyasetine giriyor" dedi.

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Sedefçi, bugün yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkanı Adayı Belgin İba'nın Edirne Valiliği'nin Edirnespor'a maddi desteğini kendisi yapmış gibi lanse ettiğini ileri sürdü.

"BÖYLE POLİTİKLAR BANA GÖRE YANLIŞ"

Sedefçi, şunları kaydetti:

"Üzülerek şunu gözlüyorum; bazı siyasiler bilhassa sevgili kız kardeşimiz Belgin İba, şu anda yanlış yapıyor. Edirnespor ile ilgili bir konu oldu, kulağıma geldi. Edirnespor'un ekonomik durumu kötü. Edirnespor'a Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tam 28 milyon para vermiş. Recep Gürkan bunu kullanmıyor. Belgin İba, Edirne Valisi'nin verdiği halkın parasını, 4 milyon lira parasını, ben verdim gibi kamuoyuna lanse ediyor. Bu çok çirkin bir davranış siyasetine giriyor. Üzülerek bunları izliyorum. Vali beyin parası, halkın parasıdır. İba'nın parası değildir. Böyle politikalar bana göre yanlış. Lütfen bunları yapmasınlar. Gerçekten halkın belediye başkan adayıysa, halka doğru şeyler söyleyerek politika yapmalarını ben öneririm."