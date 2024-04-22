İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz: 'Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi' - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz: 'Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, parti genel merkezinde basın açıklaması yapmasına izin verilmediğini iddia etti. Kodaz, bu durumu siyasi nezaketsizlik ve eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirdi.

22.04.2024 22:26
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz: "Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, "Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Avukat Günay Kodaz, parti genel sekreterliğince genel merkez önünde açıklama yapmasına izin verilmediğini iddia etti. İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Kodaz, "Benim aday olup olmamam konusunda kamuoyunun kafasını bulandırdılar. Yasal olarak hakkımdı. Hala kurucular kurulu üyesiyim, hala parti üyesiyim. ve hala da üst kurul delegesiyim. Benim bu aday yolculuğumu karalamak istediler. İhraç durumum var ama kesinleşmedi. Davamız devam ediyor. Genel başkan adayı koşullarına sahip olduğuma dair dilekçe verdim. ve genel merkezde açıklama yapmak istedim. Önce bana dönüp 'Yapabilirsiniz' dediler. Diğer adaylar için basına duyuruda bulundular. Fakat benim için basın duyurusunda bulunmadılar. Basına duyuruyu kendim yapmam gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine kendim basın açıklaması hazırladım. Fakat bugün bana geri dönüş yapıldığında genel merkezde basın açıklaması yapmama izin verilemeyeceğini belirttiler. Koray Bey ve benim bu saatten sonra açıklama yapamayacağımı söylediler. 17 Nisan günü açıklama yapmama izin verdiler. 3 gün sonra bugün ise açıklama yapamayacağımı söylediler. Bu kararı şüpheyle karşılaşıyorum" şeklinde konuştu.

Bu karardan İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz'ı sorumlu tutan Kodaz, "İYİ Parti'nin içinde bazıları benim kürsüye çıkıp seçmenin gönlünü kazanacağım için hitap etmemi istemediler. Seçmeni ikna edebileceğim kaygısıyla bu yarışın tek kadın adayını elemeye gayret ediyorlar. Önce yasal olmasına rağmen aday olamayacağımı söylediler ve üst kurul delegesinin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Bunu engelleyemeyeceklerini anladıktan sonra aday olabilirsiniz dediler" ifadelerini kullandı.

Kodaz, bu durumun siyasi nezaketsizlik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz: 'Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi' - Son Dakika

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