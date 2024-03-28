İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural: Türkiye ekonomik olarak ciddi bir kriz içerisinde

GÖKAY ŞİMŞEK
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Bilecik'te; "Maalesef Türkiye ekonomik olarak çok ciddi bir kriz içerisinde, emeklilerimiz büyük sıkıntı içerisinde. Türkiye'nin her yerinde, yaptığım bütün ziyaretlerin hepsinde enflasyon canavarının vatandaşımızın işini, emeğini, aşını her şeyini yok ettiğini ve vatandaşın artık kemer sıkmayı bırakın nefes alacak durumunun kalmadığını görüyoruz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'e geldi. Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapan Vural, şunları söyledi:
"Üç gün sonra milletimiz sandıkla buluşacak. İYİ Parti olarak Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Yerel seçimleri biz açıkçası hür ve müstakil siyasetimizle Türkiye'nin önüne bir alternatif olarak getirdik. Böyle bir alternatif olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Artık insanları, kutuplaştırarak oy avcılığı yapma dönemi, maskeli siyaset devri bitmiştir. Milletin sorunlarına, milletin yaşadığı yöreye yönelik sıkıntılarını çözebilecek adaylara oy vermesini istiyoruz. Bu seçimler, bir kişinin belediye başkanı olması için ya da birisinin hayalini gerçekleştirmek için yapılmıyor. Bu seçimler, milletin iradesinin tespiti için yapılıyor. Millet, gerek kendi yöresindeki hizmetleri dikkate alacak aynı zamanda kendisine daha iyi hizmet verebilecek kadroları belirleyecek. Bu bakımdan da İYİ Parti Türkiye'nin her yerinde kendine hizmet edecek kadroları, liyakatli ve basiretli kadrolarıyla milletin huzuruna çıktı. Diğer taraftan da İYİ Parti olarak bu seçimlerde artık bu kutuplaşmayla, 'şucu-bucu' diyerek, 'şuna oy versem bu kazanır, buna oy versem bu kazanır' diyerek, birilerine 'hain' diyerek oy avcılığı yapma yerine bu seçimlerde vatandaşın içinde yaşadığı sıkıntıları dile getirmesi için bir vesile olmasını istiyoruz.
"VATANDAŞIN NEFES ALACAK DURUMUNUN KALMADIĞINI GÖRÜYORUZ"
Maalesef Türkiye ekonomik olarak çok ciddi bir kriz içerisinde, emeklilerimiz büyük sıkıntı içerisinde. Türkiye'nin her yerinde, yaptığım bütün ziyaretlerin hepsinde enflasyon canavarının vatandaşımızın işini, emeğini, aşını her şeyini yok ettiğini ve vatandaşın artık kemer sıkmayı bırakın nefes alacak durumunun kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu seçimler açıkçası at yarışı gibi değerlendirilmemesi gerekir. Onun bunun kazanması için değil vatandaşın kendi içinde bulunduğu ekonomik sorunları dile getirmesi seçimi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan bu seçimlerde bu ekonomik krizi acımasızca hisseden özellikle emeklilerimiz, çalışanlarımız, ev kadınlarımızın hepsinin güçlü bir şekilde bu durumdan memnun olmadıklarını ifade etmelerini istiyorum. Bunları ifade etmenin yolu da bu milletin milli ve manevi değeriyle, Cumhuriyetiyle, Atatürk'ü ile birlik ve bütünlüğüyle hemhal olmuş İYİ Parti'ye hem devletini hem milletini düşünen aynı zamanda vatandaşın da sıkıntıları dile getiren İYİ Parti'ye vereceği destekle millet kazanacaktır."
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