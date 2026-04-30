İyi Parti Isparta Basın Sözcüsü Baş: "Su Sayacı Değiştirme Sorumluluğu Belediyededir"

30.04.2026 10:49  Güncelleme: 11:41
Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – İYİ Parti Isparta Basın Sözcüsü Ülkem Baş, su sayaçlarının belediye tarafından ücretsiz değiştirilmesi gerektiğini savunarak, "Yönetmelikte abonenin hiçbir şekilde sayaç değiştirme sorumluluğu yoktur. Sayaç değiştirme sorumluluğu belediyededir. Dolayısıyla belediyenin sayacını değiştirmeyen aboneye ceza yazma veya idari para cezası uygulama yetkisi de yoktur" dedi.

Isparta'da kullanım ömrünü doldurmuş su sayaçlarının değişimi ile ilgili başlayan tartışma sürüyor. Yurttaşlar ve siyasi parti temsilcileri sayaçların değişiminde belediyenin sorumlu olduğunu vurgularken belediye ise hazırladığı broşür ile sorumluluğun yurttaşa ait olduğunu savunuyor.

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, yaptığı açıklamada, "Isparta Belediyesi'nin yasal olmayan uygulamasında ısrar ettiğini" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Su sayaçlarını bedelsiz olarak gelip yerinde değiştirme sorumluluğu belediyededir. Abonenin sorumluluğu sadece 49 lira mühür ücretinden ibaret olup o da abonenin faturasına yansıtılacaktır. Dağıtılan broşürlerde su sayaçlarının değişimi abonenin sorumluluğudur ifadesiyle kapalı şekilde vatandaş para cezasıyla korkutulmaktadır. Oysa elektrik, su ve gaz sayaçları muayene yönetmeliğinde su sayaçlarının değişim sorumluluğunun idareye, yani belediyeye ait olduğu açık ve tartışmasız şekilde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin dördüncü maddesinde broşürde yazan 'kullanıcı' ifadesi aboneyi değil, idareyi; yani belediyeyi tanımlamaktadır. İYİ Parti olarak uyarmak istiyoruz. Hemşehrisine sayaç bedeli ödetmeden yerinde değiştiren, geçen hafta bir kısmının ismini saydığımız belediyeler örnek alınmalı. Kullanım süresini doldurmuş sayaçlar vatandaşa sayaç bedeli ödetmeden, satıcıyla muhatap edilmeden belediye tarafından değiştirilmelidir."

120 bin su abonesinin 80 bini on yılını doldurmuş su sayaçlarıysa bunun üzerinden vatandaşı bu şekilde zorlamak hem hukuka aykırılık hem de haksızlıktır. Belediye kesinlikle vatandaşa ceza uygulayamaz. Yönetmelikte abonenin hiçbir şekilde sayaç değiştirme sorumluluğu yoktur. Sayaç değiştirme sorumluluğu belediyededir. Dolayısıyla belediyenin sayacını değiştirmeyen aboneye ceza yazma veya idari para cezası uygulama gibi bir yetkisi de yoktur. Doğal gaz firmaları, elektrik firmaları da aynı yönetmeliğe tabidir. Malatya'dan Van'a, Van'dan İstanbul'a, Lüleburgaz'a kadar birçok belediye su sayaçlarını bedelsiz ve yerinde değiştiriyor. Fakat Ispartalı hemşehrim ne yapıyor? Gidecek bir usta bulacak, sayacını söktürecek, sonra belediyeye getirecek. Belediye de 'sayacı bana getireceksin' diyor. Bu konuda haklı çünkü üzerinde mühür var. Mühür vurulduğu anda sayaç kamusallaşır. Ancak bunu isterken yerine yenisini takmak da belediyenin sorumluluğundadır."

Ispartalıların görüşleri

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Isparta sakini Mahmut Güler, "Biz kiracıyız. Belediyenin değiştirmesi lazım. Masraf çok çıkıyor, ev sahibi değiştirmiyor. O zaman ne oluyor? Kiracı da değiştirmiyor. Nasıl olacak? Fazla para geliyor mesela. Bize 300-500 lira geliyor. Belediye değiştirse vatandaşın yükü hafifler" dedi.

Hüsniye Gökçe ise sayaç değişiminin belediye tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Biz niye verelim ki? Sayacımız var. Eski sayacı getir, alsın, yenisini taksın, gitsin. Bize uğraştırmasınlar" diye konuştu.

Recep Üçkadar da, "Sayacı değiştirmedik ama değiştirme zamanı gelmiş. Bu sayaçları anne-babanıza sorsanız 'Bizimki 30 senelik, 20 senelik' derler. Hiçbiri değiştirmemiştir. Ben 80 yaşındayım, ben de uzun yıllar değiştirmedim. Bu tamamen tepedekilerin düşüncesizliği. Ben sayaç değişimine de karşıyım, yapılan saygısızlığa da karşıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Fidan: Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi kabul edecek bir siyasi irade yok Bakan Fidan: Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kabul edecek bir siyasi irade yok
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

11:59
Farioli’nin Porto’sunu tutabilene aşk olsun
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
